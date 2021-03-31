«Кони-люди и вообще какой-то бред»: Валентина Матвиенко оценила песню Манижи для «Евровидения»

Сенаторы запросят информацию о том, как Первый канал выбирал участницу для конкурса.



Москва. Спикера Совета Федерации не устроил выбор Первого канала, решившего отправить на «Евровидение» Манижу. Валентина Матвиенко потребовала выяснить, как проходила процедура голосования, по которой победила исполнительница песни Russian Woman, пишет «Интерфакс».

«Кто не знаком с текстом этой песни, рекомендую. Это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое. О чем это?» - приводит агентство слова председателя верхней палаты Федерального Собрания, произнесенные 31 марта.

Так Матвиенко отреагировала на критику творчества Манижи, с которым выступила член Совета Федерации Елена Афанасьева. В частности, та заявила, что выбор Первого канала удивил многих россиян. Сенатор подчеркнула, что дело не в таджикском происхождении исполнительницы, а в ее песне Russian Woman, которой она «троллит» российских женщин.

«Смысл в песне отсутствует, набор фраз незрелой тридцатилетней девушки с какими-то личными нерешенными проблемами, которая сама не знает, что хочет», - прокомментировала текст Елена Афанасьева и предложила сменить название композиции.

В свою очередь Валентина Матвиенко поручила запросить у Первого канала информацию о том, как проводилась процедура голосования.

Напомним, 8 марта Первый канал в прямом эфире проводил голосование по выбору представительницы России на международный музыкальный конкурс «Евровидение». Победу на нем одержала российская певица таджикского происхождения Manizha (Манижа Сангин). Конкуренцию ей составили группы «2Маши» и Therr Maitz. На сцену «Евровидения» Manizha выйдет с песней Russian Woman («Русская женщина»). Недавно стало известно, что конкурсное выступление Манижи состоится 18 мая в Роттердаме (Нидерланды).