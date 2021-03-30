Объявлена дата выступления певицы Manizha на «Евровидении»

Певица таджикского происхождения представит на конкурсе песню Russian Woman.



Москва. Россия. Стало известно, когда в программе «Евровидения» выступит представительница России певица Manizha. Это произойдет 18 мая, в первом полуфинале, сообщает РБК со ссылкой на организаторов конкурса.

В первом полуфинале свои песни представят коллективы и отдельные вокалисты из Литвы, Словении, Швеции, Австралии, Северной Македонии, Ирландии, Кипра, Норвегии, Хорватии, Бельгии, Израиля, Румынии, Азербайджана, а также с Украины и Мальты. Manizha выйдет на сцену третьей.

Остальные страны-участницы конкурса представят своих музыкантов во втором полуфинале, который состоится 20 мая.

Финал «Евровидения», в котором будут представлены 20 стран, пройдет 22 мая.

Российская певица таджикского происхождения Manizha (Манижа Сангин) победила на отборе, который проводил 8 марта в прямом эфире Первый канал. Ее конкурентами были группы «2Маши» и Therr Maitz. На сцену «Евровидения» Manizha выйдет с песней Russian Woman.

Напомним, в 2020 году «Евровидение» не проводилось из-за пандемии коронавируса. В этом году конкурс пройдет с рядом ограничений.