На Кипре открывают курорты для туристов с прививкой от коронавируса

Власти острова обещают не помещать на карантин вакцинированных путешественников.

Кипр. Кипр снимает ограничения для туристов с прививкой от коронавируса. Курорты начнут принимать вакцинированных путешественников с 10 мая, цитирует RT министра туризма страны Савваса Пердиоса.

Он отметил, что эта мера касается и привитых российской вакциной «Спутник V». «Мы проинформируем наших партнеров из примерно 65 стран, что с 10 мая тем, кто был вакцинирован, будет проще приехать на Кипр», — сообщил министр информагентству CNA.

По заявлениям властей Кипра, приехать в страну можно будет без теста на COVID-19, достаточно справки о прививке. Туристов не будут помещать на карантин даже если они раньше контактировали с инфицированными.

Ранее RT уже сообщал о возросшем среди россиян спросе на билеты на Кипр.