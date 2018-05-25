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Олег Дерипаска покинул совет директоров РУСАЛа из-за санкций США

11:59, 25 мая, 2018
Александра Бобрович
11:59, 25 мая, 2018
Александра Бобрович
226
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#бизнес\n#США\n#санкции\n#отставка\n#Дерипаска
Фото: vk.com
226
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Таким образом предприниматель пытается защитить интересы компании на международном рынке.

Москва. Предприниматель Олег Дерипаска покинул совет директоров РУСАЛа из-за санкций США. Об этом говорится в специальном заявлении российской алюминиевой компании.  

Его подготовили для Гонконгской фондовой биржи. В частности, в документе описаны причины такого решения со стороны Олега Дерипаски. Таким образом предприниматель пытается защитить интересы компании на международном рынке.  

«В целях содействия усилиям, предпринятым руководством для защиты интересов компании и ее акционеров после введения санкций, господин Олег Дерипаска подал заявление о своем уходе из числа членов совета директоров 25 мая 2018 года. <…> В свою очередь компания выражает ему признательность за тот вклад, что он сделал во время своей работы», - говорится в документе.  

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Напомним, Олег Дерипаска попал под санкции США в начале апреля 2018 года. Тогда Минфин запретил заключать договора с рядом российских компаний и предпринимателей американским бизнесменам.  

Из-за этого РУСАЛ потерял многомиллиардную выручку. Однако позднее Вашингтон назвал условие, по которому может исключить алюминиевую компанию из санкционного списка. В частности, США потребовали отстранить от управления РУСАЛом Олега Дерипаску.

11:59, 25 мая, 2018
Александра Бобрович
226
0
#бизнес\n#США\n#санкции\n#отставка\n#Дерипаска

 

 

 


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