Вулкан в Японии выбросил столб пепла высотой 3200 метров

Метеорологическое управление не исключает повторный выброс.

Кюсю. Япония. На южном острове Кюсю в Японии вулкан Сакурадзима выбросил столб пепла и дыма высотой 3200 метров. Сотрудники местного метеорологического управления не исключают повторный выброс, сообщают «Народные Новости».

Они добавили, что последний раз вулкан просыпался летом 2016 года.

Японские метеорологи не уточнили, как данное природное явление повлияет на работу аэропортов.