Ижевск. Удмуртия. Сеть государственного мониторинга состояния окружающей среды планируют развивать в Удмуртии. Об этом сообщает Минприроды республики.

В прошлом году автоматические станции слежения за атмосферным воздухом заработали в Глазове и Воткинске. В этом году планируют приобрести ещё два таких поста.

В республике избавились от 268 стихийных свалок в 2025 году. Сейчас специалисты готовят проекты по ликвидации шести крупных свалок – в Граховском, Киясовском, Увинском, Шарканском, Юкаменском и Ярском районах.

Параллельно решается проблема переработки мусора. Как отметил вице-премьер Удмуртии Роман Габдрахманов, 76% отходов в регионе проходят сортировку, а больше 10% возвращаются в экономику как вторсырье. Это часть федеральной стратегии по переходу на экономику замкнутого цикла.

Также завершился капитальный ремонт гидротехнического сооружения в Пирогово Завьяловского района. Сейчас строители заняты на объекте на реке Ягулке – его планируют сдать в этом году.

Что касается нарушений, экологи рассмотрели почти тысячу жалоб от граждан и 245 обращений от компаний. Сумма наложенных штрафов перевалила за миллион рублей. Подсчитали вред, нанесенный недрам. Ущерб оценили почти в миллиард рублей.

Леса Удмуртии в прошлом году не только вырубали, но и активно восстанавливали: засадили 9,8 тыс. гектаров, что превышает объем вырубок на 109%.

Инспекторы провели больше 4,5 тыс. рейдов и поймали почти 500 нарушителей. Самые серьезные случаи незаконной охоты привели к уголовным делам – таких 17. Для сравнения, четыре года назад их было 43. С браконьеров и прочих любителей поохотиться без правил взыскали 10,5 млн рублей штрафов. Два десятка человек лишились права на охоту.