Возвращение птиц означает, что экосистема заказника остаётся в норме.
Удмуртия. В Государственном природном заказнике «Салинский» на границе Красногорского и Игринского районов заметили вернувшихся с зимовки уток-крякв. Об этом сообщили в Дирекции ООПТ регионального значения Удмуртии.
Яркого селезня с изумрудной головой увидели среди ветвей неподалеку от едва оттаявшего водоема. Специалисты отмечают, что возвращение птиц — добрый знак, свидетельствующий о благополучном состоянии экосистемы заказника.
Посетителей просят соблюдать тишину, не мусорить и бережно относиться к диким обитателям природной территории.
