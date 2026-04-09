Удмуртия. В Государственном природном заказнике «Салинский» на границе Красногорского и Игринского районов заметили вернувшихся с зимовки уток-крякв. Об этом сообщили в Дирекции ООПТ регионального значения Удмуртии.

Яркого селезня с изумрудной головой увидели среди ветвей неподалеку от едва оттаявшего водоема. Специалисты отмечают, что возвращение птиц — добрый знак, свидетельствующий о благополучном состоянии экосистемы заказника.

Посетителей просят соблюдать тишину, не мусорить и бережно относиться к диким обитателям природной территории.