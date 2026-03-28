Удмуртия. И.о. министра природных ресурсов Удмуртии Роза Аснанова сообщила о начале брачного сезона у лесных птиц республики. Глухари и тетерева уже активно токуют.

С приходом весны обитатели лесов пробуждаются и проявляют все большую активность. Для птиц наступило важное время — период брачных ритуалов. Самцы собираются на традиционных токовищах, где проводят турнирные бои и исполняют токовые песни, чтобы продемонстрировать свою силу и привлечь внимание самок.