Каракулино. Удмуртия. В Каракулинском районе дали старт масштабному природоохранному проекту «Байбак Удмуртии: Экотуризм, как инструмент сохранения северного форпоста вида». Инициатива получила поддержку Президентского фонда природы, сообщили в группе природного парка «Усть-Бельск».

Отправной точкой стала просветительская встреча «Соседи по планете», прошедшая в Каракулинской школе. Кандидат биологических наук Михаил Загуменов рассказал старшеклассникам об уникальности местных сурков: именно в Каракулинском районе обитает самая северная группа байбаков в России. Для младших школьников провели тематический квест.

Как отметили в парке, важность проекта обусловлена статистикой. По последним данным Минприроды Удмуртии, в республике насчитывается 1061 особь степного сурка. Большая часть из них — 621 зверек — находится именно на территории Каракулинского района. Еще 435 сурков обитают в Сарапульском районе и 5 — в Киясовском.

История появления байбака в этих краях началась в 1986 году, когда зверьков завезли из Ульяновской области. Они прижились и образовали устойчивую, но уязвимую популяцию.

Впереди создание системы экологического туризма и просвещения, чтобы все желающие могли увидеть сурков в естественной среде, не нанося им вреда.