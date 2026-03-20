Ижевск. Удмуртия. Сотрудники Дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения Удмуртии зафиксировали пробуждение барсуков в Государственном природном комплексном заказнике «Салинский».

Инспекторы сообщили, что первые животные уже вышли из нор, чтобы встретить весну. В дирекции отметили, что возвращение барсуков к активной жизни после долгой зимней спячки служит верным признаком окончательного прихода весны и возобновления природных процессов. Отметим, заказник занимает часть территории Красногорского и Игринского районов.

Барсуки играют важную роль в поддержании экологического баланса заказника, влияя на состояние почв и пищевые цепи.

Напомним, ранеев Ижевском зоопарке из спячки вышел медведь Гоша.