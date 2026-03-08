Башкирия. Сотрудники ижевской компании Zala в ходе планового мониторинга объектов ТЭК в Башкирии обнаружили необычный артефакт — огромное слово «Женя», выложенное хвойными деревьями. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

С воздуха современный «геоглиф» читается идеально четко. Как выяснили операторы беспилотника ZALA Т-16, масштабное послание имеет размеры 40 на 70 метров.

Кто и когда создал это послание, пока остается загадкой. По мнению специалистов, обнаруживших надпись, находка может быть отголоском существовавшей в советские годы традиции высаживать деревья в честь памятных дат или конкретных людей.