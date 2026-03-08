Закрыть
Ижевский беспилотник обнаружил в Башкирии гигантское послание, высаженное деревьями

13:16, 08 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Башкирия\n#природа
Источник фото: ZALA
Деревья образуют имя «Женя».

Башкирия. Сотрудники ижевской компании Zala в ходе планового мониторинга объектов ТЭК в Башкирии обнаружили необычный артефакт — огромное слово «Женя», выложенное хвойными деревьями. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

С воздуха современный «геоглиф» читается идеально четко. Как выяснили операторы беспилотника ZALA Т-16, масштабное послание имеет размеры 40 на 70 метров.

Кто и когда создал это послание, пока остается загадкой. По мнению специалистов, обнаруживших надпись, находка может быть отголоском существовавшей в советские годы традиции высаживать деревья в честь памятных дат или конкретных людей.

#Башкирия\n#природа