Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии предлагают проверить, насколько хорошо они разбираются в вопросах защиты окружающей среды.

Как сообщает Минприроды республики, экологический диктант (6+) пройдёт с 15 по 22 апреля.

Главная площадка откроется в Национальной библиотеке. Написать диктант здесь можно будет 17 апреля, начало в 10:30. Работает и онлайн-формат — регистрация на сайте экодиктант.рус уже доступна.

Всем, кто справится с заданиями, выдадут сертификаты. Те, кто покажет лучшие результаты, получат дипломы призёров и победителей.

Кроме того, любое учреждение или предприятие может открыть собственную точку проведения акции. Для этого потребуется зарегистрировать личный кабинет на портале экодиктант.рус, отправить заявку и пройти модерацию. После этого организаторы получат доступ к бланкам с вопросами.

Напомним, также в республике пройдёт «Большой удмуртский диктант» (6+), «Диктант Победы» (6+) и «Тотальный диктант» (12+).