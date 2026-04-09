В Удмуртии 17 апреля пройдет Международный экологический диктант

12:28, 09 апреля, 2026
Максим Александров
#Удмуртия\n#диктант\n#природа
Источник фото: ИИ
Написать его можно будет в Национальной библиотеке или онлайн.

Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии предлагают проверить, насколько хорошо они разбираются в вопросах защиты окружающей среды.

Как сообщает Минприроды республики, экологический диктант (6+) пройдёт с 15 по 22 апреля.

Главная площадка откроется в Национальной библиотеке. Написать диктант здесь можно будет 17 апреля, начало в 10:30. Работает и онлайн-формат — регистрация на сайте экодиктант.рус уже доступна.

Всем, кто справится с заданиями, выдадут сертификаты. Те, кто покажет лучшие результаты, получат дипломы призёров и победителей.

Кроме того, любое учреждение или предприятие может открыть собственную точку проведения акции. Для этого потребуется зарегистрировать личный кабинет на портале экодиктант.рус, отправить заявку и пройти модерацию. После этого организаторы получат доступ к бланкам с вопросами.

Напомним, также в республике пройдёт «Большой удмуртский диктант» (6+), «Диктант Победы» (6+) и «Тотальный диктант» (12+).

