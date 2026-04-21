Удмуртия. В Удмуртии волонтёры подготовились к весенней брачной миграции земноводных. Об этом сообщил фотограф и экоактивист Александр Соловьев в своём ТГ-канале «Записки фотоохотника».

Александр вместе со своей супругой подготовили предупреждающие знаки и собираются сами выходить и организовывать «жабий патруль».

«Каждую весну у жаб начинается брачная миграция. Они идут к водоёмам, чтобы оставить потомство, и часто их путь проходит через дороги. Там их тысячами давят машины. В этом году погода вносит свои коррективы, и миграция наступает немного позже», — рассказывает Александр.

Суть акции в том, чтобы хотя бы немного снизить гибель земноводных во время этих переходов через дороги.

Фото: ТГ-канал «Записки фотоохотника»

Отметим, что жабы играют важную роль в природе. Они питаются насекомыми, среди которых жуки, гусеницы, комары, клещи и т. д. Без жаб количество паразитов увеличится, что приведёт к нарушению баланса экосистемы.

«Относиться к этому можно по-разному, но суть тут даже не в жабах (хотя они важная часть природы и пищевой цепочки), а в целом в отношении к экологии и привлечении внимания к этим проблемам», — подытожил Александр Соловьев.