В верховьях Ижевского пруда введут новые ограничения

11:23, 23 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск
#Удмуртия
#природа
Источник фото: Минприроды Удмуртии
Скоро вступят в силу правила режима особой охраны.

Ижевск. Удмуртия. С 30 марта на территории памятника природы «Верховья Ижевского пруда» вступают в силу новые правила режима особой охраны природной территории, сообщает Минприроды Удмуртии.

Особо охраняемая природная территория была создана в 2022 году. Чтобы сохранить уголок природы в черте города, на его территории теперь запрещено размещать стационарные и плавучие бани, домики и другие аналогичные сооружения. Также под запрет попадают передвижение и стоянка маломерных моторных плавучих средств. Исключение сделано только для техники, используемой в природоохранных или поисково-спасательных целях.

Необходимость усиления охранного режима обусловлена высокой ценностью урочища. Здесь обитают 90 видов птиц, а это 46% от общего количества видов, зарегистрированных в Ижевске. На территории урочища живут краснокнижные животные: три вида летучих мышей, большая выпь, клинтух, болотная сова, а также редкие насекомые — обыкновенный отшельник, бронзовка Фибера и зеленоватая перламутровка

