Полиция задержала подозреваемую в унесшем 6 жизней теракте в Стамбуле

Стамбул. Турция. Подозреваемую в причастности к взрыву на улице Истикляль в Стамбуле женщину задержала турецкая полиция. Об этом пишет Sputnik со ссылкой на телеканал TRT World.

Как заявил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу, теракт мог быть организован Рабочей партией Курдистана либо курдскими отрядами народной самообороны, признанными террористическими организациями в Турции.

По предварительным данным, 13 октября женщина оставила бомбу на оживленной улице Истикляль неподалеку от центра Стамбула, после чего ретировалась. Действия подозреваемой попали в объектив видеокамеры. В результате взрыва погибли 6 человек, больше 80 получили ранения.