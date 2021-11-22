12 детей и 11 взрослых попали под протаранивший процессию автомобиль в США

Число погибших уточняется.



Уокешо. США. Внедорожник врезался в участников праздничного парада в центре города Уокешо (штат Висконсин). Число пострадавших превысило 20, есть погибшие, пишет «Интерфакс» со ссылкой на американские СМИ.

Трагический инцидент произошел вечером 21 ноября. Как рассказал начальник местной пожарной охраны, в больницы было доставлено 12 детей и 11 взрослых. Несколько человек погибли, но их точное число он назвать затруднился.

По словам начальника полиции Уокешо, водитель автомобиля задержан. Известно, что он разогнался до такой скорости, что смог протаранить заградительные барьеры. Очевидцы слышали несколько выстрелов, прозвучавших после наезда. О том, было произошедшее терактом или речь идет о нарушении ПДД, не сообщается.

UPD: впоследствии было объявлено о 5 погибших и более чем 40 пострадавших.