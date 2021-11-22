Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Разделить нельзя смешать: куда уезжают рассортированные отходы Лонгрид Как «умный дом» упрощает жизнь людей Лонгрид За чертой: новый взгляд на Гоголя Лонгрид

12 детей и 11 взрослых попали под протаранивший процессию автомобиль в США

09:52, 22 ноября, 2021
Евгений Кандаков
12 детей и 11 взрослых попали под протаранивший процессию автомобиль в США
09:52, 22 ноября, 2021
Евгений Кандаков
109
0
#США\n#происшествие\n#автомобиль\n#полиция\n#больницы\n#гибель людей\n#пострадавшие
Фото: pixabay.com
109
0

Число погибших уточняется.

Уокешо. США. Внедорожник врезался в участников праздничного парада в центре города Уокешо (штат Висконсин). Число пострадавших превысило 20, есть погибшие, пишет «Интерфакс» со ссылкой на американские СМИ.

Трагический инцидент произошел вечером 21 ноября. Как рассказал начальник местной пожарной охраны, в больницы было доставлено 12 детей и 11 взрослых. Несколько человек погибли, но их точное число он назвать затруднился.

По словам начальника полиции Уокешо, водитель автомобиля задержан. Известно, что он разогнался до такой скорости, что смог протаранить заградительные барьеры. Очевидцы слышали несколько выстрелов, прозвучавших после наезда. О том, было произошедшее терактом или речь идет о нарушении ПДД, не сообщается.

UPD: впоследствии было объявлено о 5 погибших и более чем 40 пострадавших.

09:52, 22 ноября, 2021
Евгений Кандаков
109
0
#США\n#происшествие\n#автомобиль\n#полиция\n#больницы\n#гибель людей\n#пострадавшие
?>