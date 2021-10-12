Наводнения стали причиной гибели почти 30 жителей Китая

Несколько человек пропали без вести.



Пекин. КНР. Вызванные осенним паводком наводнения привели к жертвам среди жителей северного Китая. Так, в провинции Шаньси утонули 15 человек, 3 пропали без вести, пишет «Интерфакс».

13 погибших погибли и 1 пропал без вести в провинции Хэбэй. Причиной послужила беспечность водителя автобуса, который решил проехать по подтопленному мосту. Транспортное средство в результате упало в реку, многие пассажиры захлебнулись.

В целом в результате наводнений в стране повреждены порядка 37 тыс. домов и построек, более 120 тыс. жителей пришлось эвакуировать. Ущерб от стихийного бедствия превысил 5 млрд юаней (более 55 млрд рублей).