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Наводнения стали причиной гибели почти 30 жителей Китая

10:46, 12 октября, 2021
Евгений Кандаков
Наводнения стали причиной гибели почти 30 жителей Китая
10:46, 12 октября, 2021
Евгений Кандаков
34
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#Китай\n#китайцы\n#паводок\n#потоп\n#гибель людей\n#ущерб\n#наводнение
Фото: pixabay.com
34
0

Несколько человек пропали без вести.

Пекин. КНР. Вызванные осенним паводком наводнения привели к жертвам среди жителей северного Китая. Так, в провинции Шаньси утонули 15 человек, 3 пропали без вести, пишет «Интерфакс».

13 погибших погибли и 1 пропал без вести в провинции Хэбэй. Причиной послужила беспечность водителя автобуса, который решил проехать по подтопленному мосту. Транспортное средство в результате упало в реку, многие пассажиры захлебнулись.

В целом в результате наводнений в стране повреждены порядка 37 тыс. домов и построек, более 120 тыс. жителей пришлось эвакуировать. Ущерб от стихийного бедствия превысил 5 млрд юаней (более 55 млрд рублей).

10:46, 12 октября, 2021
Евгений Кандаков
34
0
#Китай\n#китайцы\n#паводок\n#потоп\n#гибель людей\n#ущерб\n#наводнение
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