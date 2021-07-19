Ливни и оползни стали причиной гибели 31 жителя Мумбаи

Сезон муссонных дождей на юго-западе страны длится с июля по сентябрь.



Мумбаи. Индия. В одном из крупнейших городов Индии, Мумбаи, из-за ливней и вызванных ими оползней погибли не менее 31 жителя. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на CNN.

Проливные дожди начались в Мумбаи 18 июля. За сутки в районе городского аэропорта выпало более 250 миллиметров осадков. Из-за подтоплений в ряде районов сошли оползни. Потоками воды и грязи повреждены дома и машины. Также затоплены водоочистные сооружения, из-за чего прекратилась подача воды. Количество погибших составило как минимум 31 человек.

Возможно, что на этом проблемы не закончились. Сезон муссонных дождей на юго-западном побережье Индии длится с июля по сентябрь, так что подтопления могут произойти вновь. Обычно от них страдают в первую очередь жители бедных районов мегаполиса, где строительство жилья идет без разрешений и соблюдения правил безопасности.