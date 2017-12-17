За нападением на протестантскую церковь в Пакистане может стоять ИГ

В результате взрыва погибло 9 человек и 56 пострадали.

Кветта. Пакистан. Исламское государство (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в России - прим. ред.) может стоять за нападением на протестантскую церковь в пакистанском городе Кветта. В результате взрыва погибло 9 человек и пострадало 56, сообщает Reuters.

Полиция смогла уничтожить одного из боевиков на подходе к храму, однако второй сумел привести в действие взрывное устройство рядом с молитвенным залом после того, как получил ранение. Внутри в этот момент находилось около 400 верующих. Жертв могло быть больше, если бы террористу удалось проникнуть туда.

О том, что ответственность взяло на себя именно ИГ сообщило через свои каналы агентство, связанное с группировкой, однако никаких доказательств приведено не было.