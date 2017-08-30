Корреспондента Первого канала в Киеве Анну Курбатову похитили сотрудники СБУ

Журналистка получала угрозы после выхода своих телесюжетов.

Киев. Украина. О похищении своего корреспондента Анны Курбатовой информирует Первый канал. На официальном сайте телекомпании сообщается, что в среду 30 августа неизвестные схватили девушку недалеко от дома в центре Киева, где она проживала, посадили в машину и увезли.

По сведениям, которыми располагает Первый канал, Анну Курбатову задержали сотрудники Службы безопасности Украины. Отмечается, что в адрес журналистки поступали угрозы после выхода в эфир ряда сюжетов.

Кроме того, на днях данные Анны Курбатовой были размещены на запрещенном в России сайте «Миротворец». На данном ресурсе выкладывают сведения о лицах, нелояльных к нынешнему киевскому режиму.