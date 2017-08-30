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      Корреспондента Первого канала в Киеве Анну Курбатову похитили сотрудники СБУ

      16:41, 30 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      16:41, 30 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      218
      0
      #Украина\n#телевидение\n#журналисты\n#Первый канал\n#похищение
      Фото: twitter.com/AnnaKourbatova
      218
      0

      Журналистка получала угрозы после выхода своих телесюжетов.

      Киев. Украина. О похищении своего корреспондента Анны Курбатовой информирует Первый канал. На официальном сайте телекомпании сообщается, что в среду 30 августа неизвестные схватили девушку недалеко от дома в центре Киева, где она проживала, посадили в машину и увезли.  

      По сведениям, которыми располагает Первый канал, Анну Курбатову задержали сотрудники Службы безопасности Украины. Отмечается, что в адрес журналистки поступали угрозы после выхода в эфир ряда сюжетов.  

      Кроме того, на днях данные Анны Курбатовой были размещены на запрещенном в России сайте «Миротворец». На данном ресурсе выкладывают сведения о лицах, нелояльных к нынешнему киевскому режиму.

      16:41, 30 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      218
      0
      #Украина\n#телевидение\n#журналисты\n#Первый канал\n#похищение

       

       

       

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