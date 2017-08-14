17 человек погибли в результате нападения террористов на ресторан в Буркина-Фасо

В настоящее время силовики проводят операцию по освобождению людей.

Уагадугу. Семнадцать человек погибли и около восьми пострадали в результате нападения террористов на турецкий ресторан в столице Буркина-Фасо. Как пишет телеканал НТВ, на месте происшествия работают отряды полиции и силовики.

По предварительной информации, группа вооруженных людей подъехала к ресторану и открыла огонь по персоналу и посетителям, находившимся на открытых верандах заведения. Людей, оставшихся в живых, террористы захватили в плен.

Министр связи Буркина-Фасо Реми Данджину сообщил журналистам, что в ходе операции силовикам удалось ликвидировать трех боевиков, однако точное число экстремистов, участвовавших в нападении, неизвестно.

В настоящее время на месте происшествия находятся военные и спецназ, центр города оцеплен. Продолжается операция по освобождению заложников.