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      17 человек погибли в результате нападения террористов на ресторан в Буркина-Фасо

      10:55, 14 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      10:55, 14 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      199
      0
      #люди\n#заложники\n#террористы\n#пострадавшие.\n#спасение
      Фото: twitter.com
      199
      0

      В настоящее время  силовики проводят операцию по освобождению людей.  

      Уагадугу. Семнадцать человек погибли и около восьми пострадали в результате нападения террористов на турецкий ресторан в столице Буркина-Фасо. Как пишет телеканал НТВ, на месте происшествия работают отряды полиции и силовики. 

      По предварительной информации, группа вооруженных людей подъехала к ресторану и открыла огонь по персоналу и посетителям, находившимся на открытых верандах заведения. Людей, оставшихся в живых, террористы захватили в плен. 

      Министр связи Буркина-Фасо Реми Данджину сообщил журналистам, что в ходе операции силовикам удалось ликвидировать трех боевиков, однако точное число экстремистов, участвовавших в нападении, неизвестно. 

      В настоящее время на месте происшествия находятся военные и спецназ, центр города оцеплен. Продолжается операция по освобождению заложников. 

      10:55, 14 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      199
      0
      #люди\n#заложники\n#террористы\n#пострадавшие.\n#спасение

       

       

       

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