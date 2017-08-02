  • $ 60.06 ↑
  • € 70.46 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Из-за брачного сезона у черепах туристы двое суток не могли улететь с греческого острова

      14:34, 02 августа, 2017
      Новичок
      14:34, 02 августа, 2017
      Новичок
      105
      0
      #отдых\n#туризм\n#экология\n#животные\n#черепахи
      Фото: pixabay.com
      105
      0

      Заложниками экологического законодательства стали пассажиры лайнера британской авиакомпании.

      Закинтос. Греция. Черепахи, у которых наступил сезон «свадеб», стали одной из причин, по которой туристы из Великобритании застряли на греческом острове Закинф. Заложниками экологического законодательства стали пассажиры лайнера EasyJet.

      Как пишет портал «Политика сегодня» со ссылкой на The Guardian, вылет был назначен на воскресенье, 30 июля. Однако, когда пассажиры уже заняли места согласно билетам, командир воздушного судна отменил рейс из-за проблем с закрылками.  

      Авиакомпания могла бы выслать на смену поврежденному самолету исправный, но этому помешало местное законодательство. Ночные полеты в тех местах запрещены, поскольку на побережье острова спариваются и откладывают яйца длинноголовые черепахи. Шум двигателей мог помешать размножению рептилий.  

      Починить лайнер утром и днем понедельника не удалось. В итоге пассажиры прибыли в Лондон только во вторник. При этом, вопреки правилам, в аэропорту туристам не предложили еду и напитки. Представители авиакомпании принесли клиентам извинения и пообещали выплатить компенсации за задержку рейса и иные допущенные нарушения.

      14:34, 02 августа, 2017
      Новичок
      105
      0
      #отдых\n#туризм\n#экология\n#животные\n#черепахи

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Жители Ижевска устроили охоту на заблудившихся на плотине рыб-гигантов

      17:02, 27 июля, 2017
      6211

      Глава Ижевска Юрий Тюрин спас тонущего человека в Турции

      5614
      10:01, 01 августа, 2017

      Два человека погибли в результате аварии на Сарапульском тракте в Удмуртии

      5118
      12:00, 30 июля, 2017

      Виктор Савельев покинет пост и.о. премьера Удмуртии

      4865
      09:56, 31 июля, 2017

      Несчастный случай произошел на ЧМЗ в Глазове

      3982
      14:37, 26 июля, 2017

      Сбившая «пьяного мальчика» в Железнодорожном просит исключить экспертизы из дела

      18:25, 30 июля, 2017
      3789

      Путин изменил порядок оплаты общедомовых коммунальных услуг

      1646
      15:54, 01 августа, 2017

      Чемпиона Европы по вольной борьбе убили на Байкале

      1125
      16:21, 29 июля, 2017

      В ДТП с участием автобуса под Саратовом один человек погиб, 12 пострадали

      890
      10:04, 30 июля, 2017

      2 млрд рублей выделили из федерального бюджета на помощь ипотечникам

      701
      12:05, 27 июля, 2017

      Старейшая в мире семья из Северной Ирландии раскрыла секрет долголетия

      19:20, 31 июля, 2017
      751

      Датские ученые заявили, что алкоголь в малых дозах предохраняет от диабета

      653
      18:36, 28 июля, 2017

      Самым богатым человеком в мире стал создатель сайта Amazon Джефф Безос

      613
      18:57, 27 июля, 2017

      Дочь экс-президента Узбекистана осудили за хищения и вымогательство

      613
      12:17, 28 июля, 2017

      Основатель Amazon Джефф Безос всего лишь сутки оставался самым богатым жителем планеты

      605
      16:36, 28 июля, 2017

      Мультимедиа

      Дорожники завершат работы на западном обходе Ижевска в сентябре

      Ремонт западного обхода Ижевска

      Визит Андрея Чибиса в Ижевск

      01 августа, 2017