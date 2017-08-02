Из-за брачного сезона у черепах туристы двое суток не могли улететь с греческого острова

Заложниками экологического законодательства стали пассажиры лайнера британской авиакомпании.

Закинтос. Греция. Черепахи, у которых наступил сезон «свадеб», стали одной из причин, по которой туристы из Великобритании застряли на греческом острове Закинф. Заложниками экологического законодательства стали пассажиры лайнера EasyJet.

Как пишет портал «Политика сегодня» со ссылкой на The Guardian, вылет был назначен на воскресенье, 30 июля. Однако, когда пассажиры уже заняли места согласно билетам, командир воздушного судна отменил рейс из-за проблем с закрылками.

Авиакомпания могла бы выслать на смену поврежденному самолету исправный, но этому помешало местное законодательство. Ночные полеты в тех местах запрещены, поскольку на побережье острова спариваются и откладывают яйца длинноголовые черепахи. Шум двигателей мог помешать размножению рептилий.

Починить лайнер утром и днем понедельника не удалось. В итоге пассажиры прибыли в Лондон только во вторник. При этом, вопреки правилам, в аэропорту туристам не предложили еду и напитки. Представители авиакомпании принесли клиентам извинения и пообещали выплатить компенсации за задержку рейса и иные допущенные нарушения.