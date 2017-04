Ижевск. 25 человек погибли в результате взрыва во время богослужение в коптском храме на севере Египта. Как сообщает L!fe, еще как минимум 50 человек пострадали.

По различным данным, взрывное устройство сдетонировало, в здании церкви или на ее территории. Через несколько минут прогремел второй взрыв возле центра подготовки полицейских недалеко от храма.

BREAKING: 25 killed, dozens injured in bombing near church in Egyptian city of #Tanta https://t.co/ID5G8YeQXE #Egypt