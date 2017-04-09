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      25 человек погибли в результате взрыва во время богослужение в коптском храме на севере Египта

      14:30, 09 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      14:30, 09 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      144
      0
      #взрыв\n#Египет\n#смерть\n#происшествие
      Фото: twitter.com/AlArabiya_Eng
      144
      0

      Еще как минимум 50 человек пострадали.

      Ижевск. 25 человек погибли в результате взрыва во время богослужение в коптском храме на севере Египта. Как сообщает L!fe, еще как минимум 50 человек пострадали.

      По различным данным, взрывное устройство сдетонировало, в здании церкви или на ее территории. Через несколько минут прогремел второй взрыв возле центра подготовки полицейских недалеко от храма.

      Al Arabiya English on Twitter

      BREAKING: 25 killed, dozens injured in bombing near church in Egyptian city of #Tanta https://t.co/ID5G8YeQXE #Egypt

      14:30, 09 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      144
      0
      #взрыв\n#Египет\n#смерть\n#происшествие
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