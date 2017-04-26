В США разработали прототип «искусственной матки»

Система способна поддерживать жизнь недоношенных детей и зародышей.

Филадельфия. США. Биологи из Исследовательского института Филадельфии в США смоделировали прототип «искусственной матки», позволяющей вынашивать недоношенных детей и зародышей. Ученые уже успешно протестировали систему на ягненке, родившимся раньше срока, сообщает REGNUM. «Искусственная матка» поддерживала его жизнь в течение месяца.

Разработка представляет собой плотный пакет с трубками, по которым поставляется специальная жидкость. Ученые полагают, что при усовершенствовании состава жидкости удастся поддерживать жизнь менее развитых зародышей. В инкубаторе установлено множество датчиков, которые отслеживают пульс, давление, активность мозга и другие жизненно важные показатели.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно около 15 млн детей рождаются недоношенными. Из них почти миллион умирает от инфекций, осложнений и отсутствия надлежащего ухода.

По мнению американских ученых, в дальнейшем их разработку можно будет использовать для спасения не только недоношенных детенышей млекопитающих, но и детей человека.