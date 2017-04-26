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      В США разработали прототип «искусственной матки»

      11:29, 26 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      11:29, 26 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      127
      0
      #здоровье\n#США\n#помощь\n#ученые\n#беременность\n#больница
      Фото: pixabay.com
      127
      0

      Система способна поддерживать жизнь недоношенных детей и зародышей.

      Филадельфия. США. Биологи из Исследовательского института Филадельфии в США смоделировали прототип «искусственной матки», позволяющей вынашивать недоношенных детей и зародышей. Ученые уже успешно протестировали систему на ягненке, родившимся раньше срока, сообщает REGNUM. «Искусственная матка» поддерживала его жизнь в течение месяца.

      Разработка представляет собой плотный пакет с трубками, по которым поставляется специальная жидкость. Ученые полагают, что при усовершенствовании состава жидкости удастся поддерживать жизнь менее развитых зародышей. В инкубаторе установлено множество датчиков, которые отслеживают пульс, давление, активность мозга и другие жизненно важные показатели.

      По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно около 15 млн детей рождаются недоношенными. Из них почти миллион умирает от инфекций, осложнений и отсутствия надлежащего ухода.

      По мнению американских ученых, в дальнейшем их разработку можно будет использовать для спасения не только недоношенных детенышей млекопитающих, но и детей человека.

      11:29, 26 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      127
      0
      #здоровье\n#США\n#помощь\n#ученые\n#беременность\n#больница
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