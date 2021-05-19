Евросоюз пришел к единому мнению о допуске вакцинированных иностранцев

Признаются лишь те вакцины от коронавируса, которые были одобрены в ЕС.



Брюссель. Бельгия. Послы стран Евросоюза договорились о едином порядке въезда в европейские страны граждан иных государств в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на агентство France-Presse.

Пускать на территорию Евросоюза будут лишь тех иностранцев, которые имеют справки о прививке от COVID-19. При этом использованная вакцина должна быть одобрена регулятором лекарственного рынка ЕС.

Окончательное решение по этому вопросу должно быть принято на ближайшем саммите глав государств и правительств стран Евросоюза 25 мая.

Напомним, российская вакцина «Спутник V» в ЕС до сих не признана.

Кстати, ранее идею допуска иностранцев по прививочным сертификатам обсуждали на уровне Еврокомиссии. В частности, было предложено вносить в документ сведения о самой вакцинации от коронавируса, о наличии (отсутствии) перенесенного заболевания коронавирусом, а также о проведенных ПЦР-тестах.