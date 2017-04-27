В 2018 году в Африке испытают первую в мире вакцину от малярии

В исследовании примут участие более 750 тыс. детей 5-17 месяцев.

Африка. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует испытать в Гане, Кении и Малави первую в мире вакцину от малярии в 2018 году. Вакцину введут 4 раза: первые три – раз в месяц, четвертый – через 18 месяцев, сообщает «Газета.Ру».

В лабораторных условиях испытания прошли удачно, однако, как пройдут тесты в реальном мире пока неизвестно. В связи с этим решили испытать жителей лишь нескольких стран. Всего в исследовании планируют задействовать более 750 тыс. детей 5-17 месяцев. Половине детей введут вакцину, остальные выступят в роли контрольной группы.

Сотрудники ВОЗ ожидают, что благодаря вакцине удастся предотвратить 4 из 10 случаев малярии, на треть снизить количество тяжелых случаев и сократить количество заболевших, которым необходимо лечение в стационаре или переливание крови.