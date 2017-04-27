  • $ 56.31 ↑
  • € 61.51 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      В 2018 году в Африке испытают первую в мире вакцину от малярии

      14:55, 27 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      14:55, 27 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      58
      0
      #дети\n#исследования\n#заболевание\n#Африка\n#вакцинация\n#комары
      Фото: pixabay.com
      58
      0

      В исследовании примут участие более 750 тыс. детей 5-17 месяцев.

      Африка. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует испытать в Гане, Кении и Малави первую в мире вакцину от малярии в 2018 году. Вакцину введут 4 раза: первые три – раз в месяц, четвертый – через 18 месяцев, сообщает «Газета.Ру».

      В лабораторных условиях испытания прошли удачно, однако, как пройдут тесты в реальном мире пока неизвестно. В связи с этим решили испытать жителей лишь нескольких стран. Всего в исследовании планируют задействовать более 750 тыс. детей 5-17 месяцев. Половине детей введут вакцину, остальные выступят в роли контрольной группы.

      Сотрудники ВОЗ ожидают, что благодаря вакцине удастся предотвратить 4 из 10 случаев малярии, на треть снизить количество тяжелых случаев и сократить количество заболевших, которым необходимо лечение в стационаре или переливание крови.

      14:55, 27 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      58
      0
      #дети\n#исследования\n#заболевание\n#Африка\n#вакцинация\n#комары
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа