Ижевск. Удмуртия. Первые партии вакцины от гриппа поступили в Удмуртию. Как сообщает региональный Минздрав, в республике имеется 247 350 доз прививок.

Начинается прививочная кампания. К её проведению подготовлено 85 000 доз вакцины для детей и 34 000 доз вакцины для взрослых «Совигрипп», кроме того, имеется вакцина для взрослых «Флю М» — 28 000 доз. Также в республику завезли более 100 000 доз вакцины «Ультрикс Квадри» для детей и беременных.

«Вакцина пока находится на складе, в ближайшее время ее распределят по медицинским учреждениям. После этого можно будет поставить прививку в своей поликлинике по месту жительства. Следующую партию вакцины мы ждем в сентябре. Всего по плану в этом сезоне мы планируем привить около 860 тысяч жителей республики», — сообщил министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин.