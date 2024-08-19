Тело Алена Делона будет похоронено рядом с 35 его собаками

Париж. Франция. Стало известно, где похоронят знаменитого французского актера Алена Делона. Согласно прижизненной просьбе кинозвезды, местом его последнего упокоения станет часовня в коммуне Души, департамент Луарэ на севере Франции, передает «МИР 24».

Там покоятся 35 любимых собак артиста. Похороны пройдут на этой неделе.

Напомним, Ален Делон скончался 18 августа в возрасте 88 лет. Свою кинокарьеру он начал в 1957 году. Наиболее известные ленты с участием актера – «Черный тюльпан», «Рокко и его братья», «Зорро», «Самурай», «Двое в городе». Сыграл он и в советской картине «Тегеран-43», вышедшей на экраны в 1981 году. Одной из последних работ Делона стала роль Юлия Цезаря в комедии «Астерикс на Олимпийских играх» 2006 года.