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Тело Алена Делона будет похоронено рядом с 35 его собаками

17:28, 19 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Тело Алена Делона будет похоронено рядом с 35 его собаками
17:28, 19 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
48
0
#Франция\n#культура\n#кино\n#собаки\n#похороны\n#знаменитости\n#артисты
Фото: wikiрedia.org/Georges Biard
48
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Такое желание артист высказал при жизни.

Париж. Франция. Стало известно, где похоронят знаменитого французского актера Алена Делона. Согласно прижизненной просьбе кинозвезды, местом его последнего упокоения станет часовня в коммуне Души, департамент Луарэ на севере Франции, передает «МИР 24».

Там покоятся 35 любимых собак артиста. Похороны пройдут на этой неделе.

Напомним, Ален Делон скончался 18 августа в возрасте 88 лет. Свою кинокарьеру он начал в 1957 году. Наиболее известные ленты с участием актера – «Черный тюльпан», «Рокко и его братья», «Зорро», «Самурай», «Двое в городе». Сыграл он и в советской картине «Тегеран-43», вышедшей на экраны в 1981 году. Одной из последних работ Делона стала роль Юлия Цезаря в комедии «Астерикс на Олимпийских играх» 2006 года.

17:28, 19 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
48
0
#Франция\n#культура\n#кино\n#собаки\n#похороны\n#знаменитости\n#артисты