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Чемпион мира по боксу Денис Лебедев пообщался с воспитанниками Ижевской воспитательной колонии

12:20, 10 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Чемпион мира по боксу Денис Лебедев пообщался с воспитанниками Ижевской воспитательной колонии
12:20, 10 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#колония\n#осужденные\n#подростки\n#знаменитости
Источник фото: УФСИН России по Удмуртии
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Он рассказал историю своего успеха, а подростки в ответ преподнесли подарки.

Ижевск. Удмуртия. Воспитанники Ижевской воспитательной колонии познакомились с чемпионом мира по боксу и общественным деятелем Денисом Лебедевым. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртии. 

Спортсмен рассказал юношам, как спорт помог ему найти свой путь в жизни. Он подчеркнул важность дисциплины, целеустремлённости и соблюдения закона, а также призвал подростков не терять веру в себя и использовать время в колонии для саморазвития и подготовки к новой жизни. 

«Спорт — это не только физическая подготовка, но и школа жизни. Он учит нас бороться с трудностями, работать в команде и никогда не сдаваться. У каждого из вас есть шанс изменить свою жизнь к лучшему, и я верю, что вы сможете это сделать», — заявил Денис Лебедев. 

В подарок от ребят он получил сувениры. На уроках изобразительного искусства, используя традиционную технику живописи на бересте, несовершеннолетние осужденные нарисовали портрет спортсмена и изготовили картину. 

Отмечается, что встречи с известными личностями помогают воспитанникам ВК получить поддержку и мотивацию, а также являются важным шагом к их успешной ресоциализации после освобождения. Подробнее узнать, как в Ижевской воспитательной колонии исправляют осуждённых подростков, можно в нашем материале.  

12:20, 10 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
115
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#колония\n#осужденные\n#подростки\n#знаменитости