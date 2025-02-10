Ижевск. Удмуртия. Воспитанники Ижевской воспитательной колонии познакомились с чемпионом мира по боксу и общественным деятелем Денисом Лебедевым. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртии.

Спортсмен рассказал юношам, как спорт помог ему найти свой путь в жизни. Он подчеркнул важность дисциплины, целеустремлённости и соблюдения закона, а также призвал подростков не терять веру в себя и использовать время в колонии для саморазвития и подготовки к новой жизни.

«Спорт — это не только физическая подготовка, но и школа жизни. Он учит нас бороться с трудностями, работать в команде и никогда не сдаваться. У каждого из вас есть шанс изменить свою жизнь к лучшему, и я верю, что вы сможете это сделать», — заявил Денис Лебедев.

В подарок от ребят он получил сувениры. На уроках изобразительного искусства, используя традиционную технику живописи на бересте, несовершеннолетние осужденные нарисовали портрет спортсмена и изготовили картину.

Отмечается, что встречи с известными личностями помогают воспитанникам ВК получить поддержку и мотивацию, а также являются важным шагом к их успешной ресоциализации после освобождения. Подробнее узнать, как в Ижевской воспитательной колонии исправляют осуждённых подростков, можно в нашем материале.