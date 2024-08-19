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В США скончался знаменитый журналист Фил Донахью

19:32, 19 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В США скончался знаменитый журналист Фил Донахью
19:32, 19 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
66
0
#США\n#СССР\n#телевидение\n#СМИ\n#знаменитости\n#журналисты\n#некролог
Фото: wikipedia.org
66
0

В России он был известен как ведущий телемостов СССР – США во времена перестройки.

Вашингтон. США. Ушел из жизни знаменитый американский журналист Фил Донахью. Смерть наступила 18 августа, телеведущему было 88 лет, передает «Рен ТВ» со ссылкой на Washington Post.

Родственники сообщили, что Донахью скончался дома в кругу семьи. Покойный являлся одним из создателей столь популярного на современном ТВ жанра ток-шоу. 30 лет вел собственную программу, гостями которой были певец Элтон Джон, боксер Мухаммед Али, борец с апартеидом в ЮАР Нельсон Мандела и другие знаменитости.

Российскому телезрителю Фил Донахью известен выходившими в 80-х годах ХХ века телемостами США – СССР. Его соведущим из Москвы выступал Владимир Познер. В одной из этих программ прозвучала ставшая крылатой фраза «в СССР секса нет», которую произнесла советская участница.

19:32, 19 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
66
0
#США\n#СССР\n#телевидение\n#СМИ\n#знаменитости\n#журналисты\n#некролог