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У прилетевшей в Петербург Орнеллы Мути пропал багаж

13:07, 30 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
У прилетевшей в Петербург Орнеллы Мути пропал багаж
13:07, 30 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
56
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#Италия\n#Турция\n#Россия\n#самолет\n#аэропорт\n#знаменитости\n#кино\n#артисты
Фото: pxhere.com
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В чемодане были платья от Армани, сумка Valentino и платок Chanel.

Санкт-Петербург. Во время перелета итальянской актрисы Орнеллы Мути из Стамбула в Санкт-Петербург был утерян ее багаж. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Mash.

По данным телеграм-канала, в пропавшем чемодане кинозвезды были подаренные Джорджо Армани платья, сумка Valentino и платок Chanel, в котором Мути познакомилась с Сальвадором Дали.

Багаж мог быть утерян сотрудниками аэропорта Стамбула, авиакомпании Turkish Airlines или петербургского Пулково.

Орнелла Мути прилетела в Санкт-Петербург, чтобы посетить выставку художника Никаса Сафронова в Петропавловской крепости. Сообщается, что там специально для нее собирается выступить с песнями Михаил Боярский.

Настоящее имя 69-летней актрисы – Франческа Романа Ривелли, но известной она стала под сценическим псевдонимом Орнелла Мути. Артистка сыграла более чем в ста фильмах и сериалах, в том числе в ленте «Жизнь прекрасна» Григория Чухрая, вышедшей на советские экраны в 1980 году. Однако самую громкую славу Орнелле Мути принесла роль в картине «Укрощение строптивого», где ее партнером выступил Адриано Челентано.

13:07, 30 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
56
0
#Италия\n#Турция\n#Россия\n#самолет\n#аэропорт\n#знаменитости\n#кино\n#артисты