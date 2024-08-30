У прилетевшей в Петербург Орнеллы Мути пропал багаж

Санкт-Петербург. Во время перелета итальянской актрисы Орнеллы Мути из Стамбула в Санкт-Петербург был утерян ее багаж. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Mash.

По данным телеграм-канала, в пропавшем чемодане кинозвезды были подаренные Джорджо Армани платья, сумка Valentino и платок Chanel, в котором Мути познакомилась с Сальвадором Дали.

Багаж мог быть утерян сотрудниками аэропорта Стамбула, авиакомпании Turkish Airlines или петербургского Пулково.

Орнелла Мути прилетела в Санкт-Петербург, чтобы посетить выставку художника Никаса Сафронова в Петропавловской крепости. Сообщается, что там специально для нее собирается выступить с песнями Михаил Боярский.

Настоящее имя 69-летней актрисы – Франческа Романа Ривелли, но известной она стала под сценическим псевдонимом Орнелла Мути. Артистка сыграла более чем в ста фильмах и сериалах, в том числе в ленте «Жизнь прекрасна» Григория Чухрая, вышедшей на советские экраны в 1980 году. Однако самую громкую славу Орнелле Мути принесла роль в картине «Укрощение строптивого», где ее партнером выступил Адриано Челентано.