Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ижевск несбывшийся Лонгрид Indoor-реклама: что это? Лонгрид Симба, Алекс и Диего: львы на арене Цирка Удмуртии Лонгрид

Олег Газманов пообщался с осужденными Ижевской воспитательной колонии

14:30, 01 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Олег Газманов пообщался с осужденными Ижевской воспитательной колонии
14:30, 01 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
247
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#УФСИН\n#подростки\n#знаменитости
Источник фото: УФСИН России по Удмуртии
247
0

Трое юношей вручили артисту подарки, сделанные своими руками.

Ижевск. Удмуртия. Народный артист России Олег Газманов встретился с несовершеннолетними осужденными Ижевской воспитательной колонии. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртии. 

28 февраля в Доме культуры «Аксион» певец встретился с участниками финального концерта творческого проекта Олега Газманова «Родники.Лаб». Также на мероприятие пригласили трёх воспитанников Ижевской ВК, которые увлекаются музыкой. Подростки состоят в музыкальном коллективе учреждения «Вираж». 

Во время беседы с юными артистами Олег Газманов рассказал о ярких фактах из своей биографии, о работе над проектом «Родники» и о написанных им патриотических композициях. 

В завершении встречи воспитанники ВК лично познакомились с Олегом Газмановым и подарили ему сувениры, которые сделали сами на уроках изобразительного искусства. Также ему вручили календарь, посвященный 80-летию Победы. 

Помимо этого, артист обсудил дальнейшее сотрудничество Ижевской воспитательной колонии со своей творческой лабораторией.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

14:30, 01 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
247
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#УФСИН\n#подростки\n#знаменитости