Ижевск. Удмуртия. Народный артист России Олег Газманов встретился с несовершеннолетними осужденными Ижевской воспитательной колонии. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртии.

28 февраля в Доме культуры «Аксион» певец встретился с участниками финального концерта творческого проекта Олега Газманова «Родники.Лаб». Также на мероприятие пригласили трёх воспитанников Ижевской ВК, которые увлекаются музыкой. Подростки состоят в музыкальном коллективе учреждения «Вираж».

Во время беседы с юными артистами Олег Газманов рассказал о ярких фактах из своей биографии, о работе над проектом «Родники» и о написанных им патриотических композициях.

В завершении встречи воспитанники ВК лично познакомились с Олегом Газмановым и подарили ему сувениры, которые сделали сами на уроках изобразительного искусства. Также ему вручили календарь, посвященный 80-летию Победы.

Помимо этого, артист обсудил дальнейшее сотрудничество Ижевской воспитательной колонии со своей творческой лабораторией.