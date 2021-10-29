За гитару одного из основателей Pink Floyd заплатили 27,4 тысячи долларов

Также с молотка ушел садовый стол работы Сида Барретта.



Кембридж. Великобритания. Неизвестный покупатель из Франции приобрел акустическую 12-струнную гитару одного из основателей британской рок-группы Pink Floyd Сида Барретта. За инструмент он выложил 19,9 тыс. фунтов (27,4 тыс. долларов), сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на аукционный дом Cheffins в Кембридже.

Первоначально лот оценили в 5-10 тыс. фунтов. На продажу гитару выставил племянник музыканта Марк Барретт. Заодно он продал садовый стол, сделанный руками покойного дяди. Его приобрел тот же ценитель.

Известно, что 12-струнка была изготовлена в 1969 году, Сид Барретт приобрел ее 2 года спустя и даже похвастался покупкой в интервью журналу Rolling Stones.

Добавим, вырученные на аукционе деньги Марк Барретт направил на благотворительные цели.