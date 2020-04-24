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Власти Роттердама заявили о готовности принять «Евровидение-2021»

13:16, 24 апреля, 2020
Евгений Кандаков
Власти Роттердама заявили о готовности принять «Евровидение-2021»
13:16, 24 апреля, 2020
Евгений Кандаков
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#культура\n#музыка\n#Евровидение\n#конкурс\n#эстрада\n#музыканты\n#Нидерланды
Фото: vk.com/littlebigband
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Но окончательное решение осталось за организаторами конкурса.

Роттердам. Нидерланды. Городской совет Роттердама принял решение провести «Евровидение» в 2021 году. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на NL Times.

По данным издания, в проведение конкурса, который пока не состоялся, муниципалитет уже вложил около 15 млн евро. Организаторы готовы добавить к этой сумме еще 6,7 млн. Они пойдут на аренду зала, дополнительную охрану и рекламные вывески. Местом выступлений музыкантов станет концертный зал Ahoy.

Впрочем, окончательное решение по этому вопросу Европейский вещательный союз еще не принял.

Напомним, об отмене «Евровидения-2020» из-за пандемии коронавируса объявили 18 марта. Конкурс должен был пройти в середине мая в Роттердаме. Россию на нем могла представить группа Little Big из Санкт-Петербурга. Музыканты поддержали решение об отмене конкурса. На будущий год им выберут замену - таковы условия проведения мероприятия.

13:16, 24 апреля, 2020
Евгений Кандаков
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#культура\n#музыка\n#Евровидение\n#конкурс\n#эстрада\n#музыканты\n#Нидерланды

 

 

 


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