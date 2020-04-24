Власти Роттердама заявили о готовности принять «Евровидение-2021»

Но окончательное решение осталось за организаторами конкурса.



Роттердам. Нидерланды. Городской совет Роттердама принял решение провести «Евровидение» в 2021 году. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на NL Times.

По данным издания, в проведение конкурса, который пока не состоялся, муниципалитет уже вложил около 15 млн евро. Организаторы готовы добавить к этой сумме еще 6,7 млн. Они пойдут на аренду зала, дополнительную охрану и рекламные вывески. Местом выступлений музыкантов станет концертный зал Ahoy.

Впрочем, окончательное решение по этому вопросу Европейский вещательный союз еще не принял.

Напомним, об отмене «Евровидения-2020» из-за пандемии коронавируса объявили 18 марта. Конкурс должен был пройти в середине мая в Роттердаме. Россию на нем могла представить группа Little Big из Санкт-Петербурга. Музыканты поддержали решение об отмене конкурса. На будущий год им выберут замену - таковы условия проведения мероприятия.