Ижевский Театр пластики и костюма взял высшую награду на Международном фестивале-конкурсе в Китае

Екатерина Сентемова
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#конкурс
Источник фото: ИИ
Коллективу присудили первое место и Гран-При фестиваля.

Пекин. Китай. Театр пластики и костюма «Студия Мода ART» из Ижевска стал победителем Международного фестиваля-конкурса в Китае. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала замглавы Ижевска по социальной политике Наталья Гвоздкова.

XI Международный фестиваль-конкурс «Золотой лотос» (18+) прошёл с 18 по 26 марта в Китае. 28 сильнейших коллективов из Китая, Азербайджана и России показали своё мастерство в вокале, хореографии, театральном и изобразительном искусстве. Они представили более 100 конкурсных показов на сцене Театра комедии Пекина.

Россию представлял Театр пластики и костюма «Студия Мода ART» из Ижевска. Юные артистки показали многообразие и многоликость нашей страны и получили Гран-При и первое место фестиваля. 

