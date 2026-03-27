Пекин. Китай. Театр пластики и костюма «Студия Мода ART» из Ижевска стал победителем Международного фестиваля-конкурса в Китае. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала замглавы Ижевска по социальной политике Наталья Гвоздкова.

XI Международный фестиваль-конкурс «Золотой лотос» (18+) прошёл с 18 по 26 марта в Китае. 28 сильнейших коллективов из Китая, Азербайджана и России показали своё мастерство в вокале, хореографии, театральном и изобразительном искусстве. Они представили более 100 конкурсных показов на сцене Театра комедии Пекина.

Россию представлял Театр пластики и костюма «Студия Мода ART» из Ижевска. Юные артистки показали многообразие и многоликость нашей страны и получили Гран-При и первое место фестиваля.