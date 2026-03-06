Ижевск. Удмуртия. Заявки на участие в фестивале уличного искусства начали принимать в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Это уже седьмой сезон фестиваля уличного искусства «ФормАРТ» (18+). К участию приглашают художников в возрасте от 18 до 35 лет, готовых украсить городские пространства муралами на тему единства народов России.

Организаторы предлагают пять направлений для творчества: «Жизнь народов России в едином ритме», «Традиции объединяют», «Общая миссия», «Связь поколений» и «Россия – наш общий дом».

Чтобы попасть в число финалистов, нужно до 3 мая заполнить анкету на сайте formartpfo.ru и загрузить эскиз. От одного участника принимают не больше трёх работ.

Будет три этапа. Сначала эксперты отберут лучшие идеи в 14 регионах Приволжья. Затем финалисты перенесут свои рисунки на стены зданий. Фото и видео процесса опубликуют на официальном сайте, где позже стартует голосование.

Итоги подведут в Кирове. Победители получат дипломы, памятные знаки и денежные призы: 200, 150 и 100 тыс. рублей за первое, второе и третье места.

Для финалистов также проведут мастер-классы, организуют культурную программу и фестивальный день с участием известных художников со всей страны.

В 2024 году Удмуртию на фестивале представила Татьяна Трусова с муралом «Книга — немой учитель», а в прошлом году в Ижевске уже появилась работа Алексея Зозули: в честь 80-летия Победы он изобразил на доме №68 по улице Татьяны Барамзиной портрет уроженки Удмуртии — снайпера и телефонистки, героически погибшей в годы войны.