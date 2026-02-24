Малая Пурга. Удмуртия. В Малопургинском районе Удмуртии в этом году отменили IX профессиональный конкурс «Лучший тракторист-машинист» (18+). Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Конкурс должен был пройти 28 февраля в деревне Баграш-Бигра, но из-за режима повышенной готовности на территории Удмуртии, он отменён.

«О новых датах проведения мероприятия мы сообщим дополнительно. Следите за новостями», — предупредили в администрации.

Напомним, в Удмуртии с 12 февраля начал действовать режим повышенной готовности из-за угрозы заноса опасных болезней животных.