Ижевск. Удмуртия. Во время ежегодного смотра-конкурса снежных композиций осуждённые Удмуртии слепили мини-версию монумента «Навеки с Россией». Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртии.

С января по март осужденные, отбывающие наказание в исправительных учреждениях УФСИН России по Удмуртии, создали более 30 снежных фигур для конкурса. Все они были объединены одной темой: Год единства народов России.

Участники ответственно подошли к заданию. Они заранее утрамбовали выпавший снег в короба, чтобы потом превратить его в скульптуры; изучили специальную литературу и посмотрели обучающие видеоролики.

В результате в своих скульптурах осуждённые представили символы единства, а также показали героев сказок народов России и персонажей в национальных костюмах. Они слепили много разных матрёшек, земной шар и даже мини-версию монумента «Дружба народов», который находится в Ижевске.

Конкурсная комиссия оценивала единую целостность композиций, качество художественного и эстетического исполнения, применение дополнительных эффектов, а также количество снежных фигур.

Победа досталась творческому коллективу осуждённых женщин исправительной колонии №12, второе место заняла команда ИК №8, и замкнула тройку команда ИК №1.