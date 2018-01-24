  • $ 56.63 ↑
  • € 69.27 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      В США ушла из жизни писатель-фантаст Урсула Ле Гуин

      13:00, 24 января, 2018
      Александра Бобрович
      13:00, 24 января, 2018
      Александра Бобрович
      110
      0
      #культура\n#США\n#литература\n#социальные сети\n#смерть\n#писатель
      Фото: vk.com
      110
      0

      Автор романа «Волшебник Земноморья» умерла в возрасте 88 лет.

      Портленд. США. В возрасте 88 лет ушла из жизни американская писательница-фантаст Урсула Ле Гуин. Сообщение о смерти близкие автора «Волшебника Земноморья» опубликовали в Twitter.  

      «Семья Урсулы Ле Гуин с глубокой печалью сообщает, что она мирно умерла вчера вечером» - говорится в сообщении.  

      Ursula K. Le Guin on Twitter

      Позднее эту информацию подтвердил ее сын - Тео Даунс-Ле Гуин. Как пишет The New York Times, он не назвал точную причину смерти писательницы, однако отметил, что его мать болела на протяжении нескольких месяцев.  

      В свою очередь соболезнования родным и близким Урсулы Ле Гуин высказали Стивен Кинг, Рик Риордан и Нил Гейман.  

      «Король ужасов» отметил, что она была одной из великих, не просто писателем, а литературной иконой. В свою очередь автор книг о приключениях Перси Джексона сообщил, что посвятил ей свою последнюю книгу.  

      Stephen King on Twitter

      Rick Riordan on Twitter

      «Я только что узнал, что Урсула Ле Гуин умерла. Ее слова всегда с нами, а некоторые из них написаны в моей душе. Я скучаю по ней, как по очень славному и смешному человеку, и как по самой глубокой и умной из писателей» - написал автор знаменитых «Американских богов».  

      Neil Gaiman on Twitter

      Напомним, американская писательница и литературный критик Урсула Ле Гуин родилась в Калифорнии в 1929 году. Большую известность ей принесли фэнтези-повести о Земноморье («Волшебник Земноморья», «Гробницы Атуана», «На последнем берегу», «Техану» и др.), а также фанатические романы «Мир Роканнона» и  «Левая рука тьмы».  В 2006 году по ее книгам японская студия анимации «Гибли» Хаяо Миядзаки сняла мультипликационный фильм «Сказания Земноморья», режиссером которого выступил сын известного мультипликатора – Горо Миядзаки. 

      13:00, 24 января, 2018
      Александра Бобрович
      110
      0
      #культура\n#США\n#литература\n#социальные сети\n#смерть\n#писатель

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      В Воткинске в одном из садовых массивов насмерть замерз 11-летний школьник

      10:46, 21 января, 2018
      10842

      Никто в мире этого не делает: уроженка Удмуртии Алина Загитова победила Медведеву на Чемпионате Европы

      8611
      22:58, 20 января, 2018

      У погибшей при хлопке газа в Ижевске женщины осталось четверо детей

      8187
      12:29, 17 января, 2018

      Александр Ессен прокоментировал перспективы переноса столицы Удмуртии в Сарапул

      6995
      18:15, 23 января, 2018

      Три человека погибли в ДТП на трассе в Удмуртии

      6850
      15:10, 17 января, 2018

      Биатлонистки сняли клип в поддержку ульяновских курсантов

      18:12, 21 января, 2018
      1214

      Начальника кировского ГИБДД задержали по подозрению в мошенничестве на 840 млн рублей

      1164
      09:25, 23 января, 2018

      В Оренбурге ищут свидетелей убийства предпринимателя и его маленького сына

      1124
      16:12, 17 января, 2018

      Голодный песец, вымогающий улов у рыбака под Норильском, стал хитом Интернета

      1118
      13:58, 18 января, 2018

      В Москве женщина пыталась продать «право первой ночи» на свою 13-летнюю дочь

      1106
      15:56, 18 января, 2018

      Метеорит, упавший в окрестностях Детройта, вызвал землетрясение

      17:21, 17 января, 2018
      1065

      Знаменитый футболист Пеле упал в голодный обморок

      999
      18:50, 19 января, 2018

      В Казахстане более 50 человек погибли в сгоревшем автобусе

      986
      11:55, 18 января, 2018

      11 человек погибли и 44 пострадали в аварии с экскурсионным автобусом в Турции

      853
      14:15, 20 января, 2018

      Британца с необычной внешностью избили в Киеве

      729
      19:43, 20 января, 2018

      Мультимедиа

      Водитель автобуса в Удмуртии насмерть сбил пешехода

      Переселение из аварийного барака

      LIVE: Александр Ессен в гостях у ИА «Сусанин»

      23 января, 2018