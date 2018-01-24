В США ушла из жизни писатель-фантаст Урсула Ле Гуин

Автор романа «Волшебник Земноморья» умерла в возрасте 88 лет.

Портленд. США. В возрасте 88 лет ушла из жизни американская писательница-фантаст Урсула Ле Гуин. Сообщение о смерти близкие автора «Волшебника Земноморья» опубликовали в Twitter.

«Семья Урсулы Ле Гуин с глубокой печалью сообщает, что она мирно умерла вчера вечером» - говорится в сообщении.

Ursula K. Le Guin on Twitter

Позднее эту информацию подтвердил ее сын - Тео Даунс-Ле Гуин. Как пишет The New York Times, он не назвал точную причину смерти писательницы, однако отметил, что его мать болела на протяжении нескольких месяцев.

В свою очередь соболезнования родным и близким Урсулы Ле Гуин высказали Стивен Кинг, Рик Риордан и Нил Гейман.

«Король ужасов» отметил, что она была одной из великих, не просто писателем, а литературной иконой. В свою очередь автор книг о приключениях Перси Джексона сообщил, что посвятил ей свою последнюю книгу.

Stephen King on Twitter

Rick Riordan on Twitter

«Я только что узнал, что Урсула Ле Гуин умерла. Ее слова всегда с нами, а некоторые из них написаны в моей душе. Я скучаю по ней, как по очень славному и смешному человеку, и как по самой глубокой и умной из писателей» - написал автор знаменитых «Американских богов».

Neil Gaiman on Twitter

Напомним, американская писательница и литературный критик Урсула Ле Гуин родилась в Калифорнии в 1929 году. Большую известность ей принесли фэнтези-повести о Земноморье («Волшебник Земноморья», «Гробницы Атуана», «На последнем берегу», «Техану» и др.), а также фанатические романы «Мир Роканнона» и «Левая рука тьмы». В 2006 году по ее книгам японская студия анимации «Гибли» Хаяо Миядзаки сняла мультипликационный фильм «Сказания Земноморья», режиссером которого выступил сын известного мультипликатора – Горо Миядзаки.