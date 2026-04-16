Глазов. Удмуртия. В Глазовском районе изменили дату проведения Республиканского национального праздника «Гербер» (0+) в 2026 году. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала глава Глазовского района Галина Аверкиева.

Напомним, что праздник проведут в окрестностях деревни Кочишево Глазовского района. Изначально гербер запланировали на 26 июня, но затем решили провести пораньше — 20 июня.

Организационный комитет уже начал подготовку к празднику.

«Перед нами стоит задача создать яркое, запоминающееся событие, которое отразит самобытность нашего района и передаст богатство удмуртской культуры», — заявила Галина Аверкиева.

Напомним, что в 2025 году «Гербер» состоялся в Якшур-Бодьинском районе. Его посетили 15 тыс. гостей, что меньше, чем в 2024 году.