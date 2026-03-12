Закрыть
Канализацию в деревне Адам в Удмуртии построят за федеральные деньги

17:50, 12 марта, 2026
Канализацию в деревне Адам в Удмуртии построят за федеральные деньги
#Глазовский район\n#канализация
Источник фото: ИИ
Глазовский район впервые вступил в программу «Модернизация коммунальной инфраструктуры».

Адам. Удмуртия. В деревне Адам Глазовского района Удмуртии собрались построить систему канализации. Об этом в ходе эфира в соцсетях рассказала глава района Галина Аверкиева. Деньги на эти работы выделила Москва.

«Мы впервые участвуем в федеральной программе "Модернизация коммунальной инфраструктуры". Определены объекты на ближайшие три года. В 2027 г. — строительство канализации в деревне Адам», — рассказала глава района.

Он отметила, что работы уже началась, но проект двухгодичный. На него выделены федеральные средства в размере 127,1 млн рублей.

«Для нас это большие деньги. Надо их суметь освоить; надо проконтролировать, как будет вестись строительство. Мы отработали документацию, прошли госэкспертизу, провели торги и определили подрядчика. Делаем всё возможное, чтобы грамотно и профессионально всё отработать», — заверила Галина Аверкиева.

#Глазовский район\n#канализация