Адам. Удмуртия. В деревне Адам Глазовского района Удмуртии собрались построить систему канализации. Об этом в ходе эфира в соцсетях рассказала глава района Галина Аверкиева. Деньги на эти работы выделила Москва.

«Мы впервые участвуем в федеральной программе "Модернизация коммунальной инфраструктуры". Определены объекты на ближайшие три года. В 2027 г. — строительство канализации в деревне Адам», — рассказала глава района.

Он отметила, что работы уже началась, но проект двухгодичный. На него выделены федеральные средства в размере 127,1 млн рублей.

«Для нас это большие деньги. Надо их суметь освоить; надо проконтролировать, как будет вестись строительство. Мы отработали документацию, прошли госэкспертизу, провели торги и определили подрядчика. Делаем всё возможное, чтобы грамотно и профессионально всё отработать», — заверила Галина Аверкиева.