Житель Удмуртии выпрыгнул на ходу из машины скорой помощи и погиб

08:30, 27 февраля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Глазовский район\n#скорая помощь\n#гибель людей
Источник фото: ИА «Сусанин»
Мать детей погибшего обвинила водителя скорой и требует компенсацию по 1,5 млн рублей каждому ребёнку.

Глазов. Удмуртия. В Глазовский районный суд Удмуртии поступило исковое заявление о компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетних детей в связи с гибелью их отца в результате падения из машины скорой помощи. Об этом сообщила «Сусанин» Объединённая пресс-служба судов республики.

Истец, действующая в интересах несовершеннолетних детей, обратилась в суд с иском к Автономному учреждению здравоохранения УР «Станция скорой медицинской помощи Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» о взыскании компенсации морального вреда.

Требования мотивированы тем, что водитель машины скорой помощи управлял технически исправным автомобилем, в салоне которого находился пассажир, являющийся отцом несовершеннолетних детей истца, которого необходимо было доставить в медицинское учреждение.

Во время движения пассажир открыл дверь салона автомобиля и на ходу выпрыгнул из него. При падении пассажир получил травмы, в результате которых скончался в отделении реанимации.

Истец указывает, что причиной данного происшествия явилось нарушение водителем машины скорой помощи правил дорожного движения, и просит взыскать 1 500 000 рублей в пользу каждого из несовершеннолетних детей.

Исковое заявление принято к производству, назначено к рассмотрению на 5 марта.

