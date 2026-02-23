Закрыть
26-е Республиканские зимние спортивные игры обучающихся пройдут в Удмуртии

13:45, 23 февраля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Глазовский район\n#тигры\n#школьники
Источник фото: ИИ
Их примет Глазовский район республики.

Глазов. Удмуртия. В Глазовском районе Удмуртии пройдут XXVI Республиканские зимние спортивные игры обучающихся (16+). Как сообщают организаторы, в них примут участие воспитанники образовательных организаций Удмуртской Республики.

Время проведения: с 26 по 28 февраля 2026 года.

Юных спортсменов примут на трёх площадках:

- лыжная база «Снегирь» МУДО «Спортивная школа Глазовского района» (деревня Адам, ул. Советская, 16а);

- МОУ «Понинская средняя общеобразовательная школа» (село Понино, ул. Коммунальная, 3);

- тир Глазова (город Глазов, ул. 2-ая Набережная, 20, строение 1).

Для освещения мероприятий создан специальный паблик на сайте «ВКонтакте».

