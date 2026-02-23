Их примет Глазовский район республики.
Глазов. Удмуртия. В Глазовском районе Удмуртии пройдут XXVI Республиканские зимние спортивные игры обучающихся (16+). Как сообщают организаторы, в них примут участие воспитанники образовательных организаций Удмуртской Республики.
Время проведения: с 26 по 28 февраля 2026 года.
Юных спортсменов примут на трёх площадках:
- лыжная база «Снегирь» МУДО «Спортивная школа Глазовского района» (деревня Адам, ул. Советская, 16а);
- МОУ «Понинская средняя общеобразовательная школа» (село Понино, ул. Коммунальная, 3);
- тир Глазова (город Глазов, ул. 2-ая Набережная, 20, строение 1).
Для освещения мероприятий создан специальный паблик на сайте «ВКонтакте».
