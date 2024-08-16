Уроженка Камбарского района стала победительницей Кубка мира по самбо

Камбарка. Удмуртия. Уроженка Камбарского района Яна Джумаева взяла золото на Кубке мира по самбо. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава района Александр Галанов.

Соревнования проходят в городе Чолпон-Ата в Кыргызстане.

Яна Джумаева является студенткой третьего курса Института физической культуры, спорта и здоровья Российского государственного профессионально-педагогического университета в Екатеринбурге. На соревновании девушка оказалась лучшей в своей весовой категории до 59 кг.

«Поздравляю спортсменку и её первого тренера Андрея Бабкина с успешным выступлением», — написал Александр Галанов.