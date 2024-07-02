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В Удмуртии стартовало Первенство России по авиационным радиоуправляемым моделям

17:55, 02 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии стартовало Первенство России по авиационным радиоуправляемым моделям
17:55, 02 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
303
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#беспилотники\n#соревнования\n#дети
Фото: пресс-служба Госсовета Удмуртии
303
0

Соревнования проводятся на базе Ижевского аэроклуба «Пирогово».

Завьялово. Удмуртия. В Ижевске 2 июля начались Первенство России по авиационным радиоуправляемым моделям и Всероссийская научно-техническая олимпиада по авиамоделированию (6+). Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртии. 

В Ижевске соревнования проводят второй раз. В них будут участвовать более 100 ребят из Удмуртии, Свердловской, Новосибирской, Кировской, Нижегородской областей, а также Республики Татарстан и Пермского края.

Первенство России и научно-техническая олимпиада проводятся в двух возрастных группах: 7-13 лет и 14-18 лет. Состязания пройдут на базе Ижевского аэроклуба «Пирогово». Там участники покажут навыки конструирования моделей различных летательных аппаратов и управления ими. 

Напомним, что в 2023 году школьники Удмуртии заняли второе место на Всероссийской олимпиаде по авиамоделированию.  

17:55, 02 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
303
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#беспилотники\n#соревнования\n#дети