В Удмуртии стартовало Первенство России по авиационным радиоуправляемым моделям

Завьялово. Удмуртия. В Ижевске 2 июля начались Первенство России по авиационным радиоуправляемым моделям и Всероссийская научно-техническая олимпиада по авиамоделированию (6+). Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртии.

В Ижевске соревнования проводят второй раз. В них будут участвовать более 100 ребят из Удмуртии, Свердловской, Новосибирской, Кировской, Нижегородской областей, а также Республики Татарстан и Пермского края.

Первенство России и научно-техническая олимпиада проводятся в двух возрастных группах: 7-13 лет и 14-18 лет. Состязания пройдут на базе Ижевского аэроклуба «Пирогово». Там участники покажут навыки конструирования моделей различных летательных аппаратов и управления ими.

Напомним, что в 2023 году школьники Удмуртии заняли второе место на Всероссийской олимпиаде по авиамоделированию.