Жителя Удмуртии пригласили на Чемпионат мира по шахматам среди спортсменов с ПОДА

Ижевск. Удмуртия. Житель Удмуртии Илья Марков может принять участие в Чемпионате мира по шахматам среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщает федерация баскетбола «Удмуртия».

Илья Марков является сотрудником пресс-службы этой федерации, двукратным чемпионом Ижевска по шахматам среди инвалидов и призёром первенства региона. А также он несколько раз участвовал в чемпионатах России лиц с ПОДА.

На Чемпионате мира по шахматам лиц с ОВЗ в Дрездене мужчина занял 6 место. В результате Международная ассоциация шахматистов с ограниченными возможностями пригласила его состязаться со спортсменами с ПОДА. Чемпионат пройдёт в Армении с 19 по 28 июля (18+).

Все желающие могут поддержать Илью Маркова. Подробности можно узнать в группе федерации баскетбола «Удмуртия» в соцсети «ВКонтакте».