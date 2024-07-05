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Жителя Удмуртии пригласили на Чемпионат мира по шахматам среди спортсменов с ПОДА

17:45, 05 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Жителя Удмуртии пригласили на Чемпионат мира по шахматам среди спортсменов с ПОДА
17:45, 05 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
184
0
#Удмуртия\n#шахматы\n#соревнования
Фото: федерация баскетбола «Удмуртия»
184
0

Ранее он занял 6 место на Чемпионате мира лиц с ОВЗ.

Ижевск. Удмуртия. Житель Удмуртии Илья Марков может принять участие в Чемпионате мира по шахматам среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщает федерация баскетбола «Удмуртия». 

Илья Марков является сотрудником пресс-службы этой федерации, двукратным чемпионом Ижевска по шахматам среди инвалидов и призёром первенства региона. А также он несколько раз участвовал в чемпионатах России лиц с ПОДА. 

На Чемпионате мира по шахматам лиц с ОВЗ в Дрездене мужчина занял 6 место. В результате Международная ассоциация шахматистов с ограниченными возможностями пригласила его состязаться со спортсменами с ПОДА. Чемпионат пройдёт в Армении с 19 по 28 июля (18+).

Все желающие могут поддержать Илью Маркова. Подробности можно узнать в группе федерации баскетбола «Удмуртия» в соцсети «ВКонтакте».  

17:45, 05 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
184
0
#Удмуртия\n#шахматы\n#соревнования