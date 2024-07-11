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Студенты УдГУ заняли первое место в компетенции «Автономные дроны: миссия» на интенсиве «Архипелаг 2024»

15:10, 11 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Студенты УдГУ заняли первое место в компетенции «Автономные дроны: миссия» на интенсиве «Архипелаг 2024»
15:10, 11 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
41
0
#Удмуртия\n#УдГУ\n#беспилотники\n#соревнования
Фото: УдГУ
41
0

Их беспилотник обследовал площадку и определил муляжи людей.

Южно-Сахалинск. Сахалинская область. На интенсиве «Архипелаг 2024» (18+) студенты Удмуртского государственного университета завоевали первую награду. Об этом сообщается на сайте вуза. 

Проектно-образовательный интенсив проходит на острове Сахалин и состоит из трёх соревнований. В первой компетенции «Автономные дроны: миссия» беспилотник участников должен был исследовать площадку и определить муляжи людей. Далее студентам предстояло отправить к людям робота с аптечкой, и всё это проделать в автономном режиме.

По итогу состязания первое место досталось студентам УдГУ. 

Далее на соревновании дронов участникам предстоит доставить груз по карте с помощью автономного полёта и определить наличие в ёмкостях химических веществ. 

15:10, 11 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
41
0
#Удмуртия\n#УдГУ\n#беспилотники\n#соревнования