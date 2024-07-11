Студенты УдГУ заняли первое место в компетенции «Автономные дроны: миссия» на интенсиве «Архипелаг 2024»

Их беспилотник обследовал площадку и определил муляжи людей.
Южно-Сахалинск. Сахалинская область. На интенсиве «Архипелаг 2024» (18+) студенты Удмуртского государственного университета завоевали первую награду. Об этом сообщается на сайте вуза.
Проектно-образовательный интенсив проходит на острове Сахалин и состоит из трёх соревнований. В первой компетенции «Автономные дроны: миссия» беспилотник участников должен был исследовать площадку и определить муляжи людей. Далее студентам предстояло отправить к людям робота с аптечкой, и всё это проделать в автономном режиме.
По итогу состязания первое место досталось студентам УдГУ.
Далее на соревновании дронов участникам предстоит доставить груз по карте с помощью автономного полёта и определить наличие в ёмкостях химических веществ.