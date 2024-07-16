Проведение Всемирных игр дружбы в Москве и Екатеринбурге отложили на год

Москва. Всемирные игры дружбы пройдут в России не в 2024, а 2025 году. О переносе спортивного праздника рассказал президент Федерации тяжелой атлетики РФ Максим Агапитов, передает телеканал «360 градусов» со ссылкой на РИА Новости.

«Были запланированы Игры дружбы. Официально знаю, что эти Игры перенесены на следующий год, поэтому мы были нацелены именно на эти соревнования как на международные», — пояснил Максим Агапитов.

Ранее сообщалось также, что идею отложить соревнования обсуждали в оргкомитете игр.

По планам, Всемирные игры дружбы должны были пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Программа соревнований включала в себя 33 летних вида спорта.

Международный олимпийский комитет в марте 2024 года призвал спортсменов не участвовать в данном мероприятии, обвиняя Россию в «политизации спорта».