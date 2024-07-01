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Камбарская дзюдоистка выиграла международный турнир

15:20, 01 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Камбарская дзюдоистка выиграла международный турнир
15:20, 01 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
52
0
#Камбарский район\n#Челябинская область\n#соревнования
Фото: unsplash.com (Joshua Jamias)
52
0

Яна Джумаева выступала в категории до 57 кг.

Челябинск. Челябинская область. Уроженка Камбарского района победила в международном турнире по дзюдо. Об этом сообщил глава района Александр Галанов на своей странице в соцсетях.

Соревнования прошли в Челябинске в минувшие выходные, с 29 по 30 июня. Яна Джумаева выиграла турнир в весовой категории до 57 кг.

«Поздравляю спортсменку и её первого тренера Андрея Бабкина с успешным выступлением. Желаю дальнейших побед и покорения новых вершин», — написал Александр Галанов.

15:20, 01 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
52
0
#Камбарский район\n#Челябинская область\n#соревнования