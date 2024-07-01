Камбарская дзюдоистка выиграла международный турнир

Челябинск. Челябинская область. Уроженка Камбарского района победила в международном турнире по дзюдо. Об этом сообщил глава района Александр Галанов на своей странице в соцсетях.

Соревнования прошли в Челябинске в минувшие выходные, с 29 по 30 июня. Яна Джумаева выиграла турнир в весовой категории до 57 кг.

«Поздравляю спортсменку и её первого тренера Андрея Бабкина с успешным выступлением. Желаю дальнейших побед и покорения новых вершин», — написал Александр Галанов.