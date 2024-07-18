В соревновании по кибериммунной автономности на интенсиве «Архипелаг» студенты ИжГТУ взяли серебро

Южно-Сахалинск. Сахалинская область. Студенты ИжГТУ имени М. Т. Калашникова стали призёрами интенсива «Архипелаг-2024» (18+). Об этом сообщает управление по связям с общественностью вуза.

Интенсив проходит с 8 по 21 июля на острове Сахалин. В нём участвует 4,5 тыс. человек из 78 регионов России. Мероприятие состоит из трёх соревнований, и в первом из них победили студенты УдГУ.

Затем организаторы провели состязания по кибериммунной автономности беспилотников — это способность беспилотных авиасистем противостоять кибератакам в автоматическом режиме и выполнять поставленную задачу. Такие соревнования позволяют разработчикам на практике проверить разные варианты создания и управления безопасностью беспилотных летательных аппаратов.

От ИжГТУ в интенсиве участвуют студенты Инженерно-технологического факультета Михаил Лапин, Владимир Сычугов, Мария Кривилева и Кирилл Шкляев. Во втором состязании они заняли второе место.

«Само соревнование было интересным. На протяжении нескольких дней очень тесно получилось взаимодействовать с лабораторией Касперского, благодаря чему удалось погрузиться в новую для себя область», — прокомментировала Мария Кривилева.

В настоящий момент студенты продолжают учиться в лаборатории «Кибериммунная автономность дрона» на аэродроме «Пушистый» в городе Корсаков.